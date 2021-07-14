Advertisements

حركة طالبان تعلن السيطرة على مقر قيادة الأمن في قندهار الأفغانية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 على خلفية مواصلة حركة "طالبان" تقدمها فى أنحاء متفرقة من أفغانستان، أعلنت حكومة كابل أنها أطلقت نحو 100 عملية جديدة ضد الحركة خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب "روسيا اليوم".

 

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع وقوات الأمن الأفغانية، أجمل عمر شنواري، أثناء مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، بأن كابل أطلقت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 98 عملية جديدة فى 25 من أصل ولايات البلاد الـ34، مشيرا إلى وجود قيادات لـ"طالبان" بين الخسائر التى تكبدتها الحركة جراء هذه العمليات الجديدة.

 

 

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية صباح اليوم أن قواتها قتلت 191 مسلحا لـ"طالبان" وأصابت 154 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملياتها فى ولايات بكتيا وغزنى وقندهار وهرات وفراه وهلمند ونيمروز وتخار.

 

 

فى غضون ذلك، تعهد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، خلال زيارة إلى ولاية بلخ بشمال البلاد، بـ"كسر العمود الفقرى لطالبان" واستعادة كافة المناطق التى سقطت فى قبضة الحركة قريبا.

 

ووعد غنى بأن الوضع الأمنى فى البلاد سيتحسن بشكل ملحوظ فى غضون الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك على خلفية تواصل المواجهات بين قوات الحكومة و"طالبان" فى معظم مناطق شمال البلاد.

 

فى غضون ذلك، أعلنت "طالبان" عن تحقيقها مكاسب ميدانية جديدة فى قندهار تتمثل بسيطرة مسلحيها على مقر القيادة الأمنية فى الولاية ومركز مديرية سبين بولدك، واستيلائهم على الكثير من الذخيرة والعتاد.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ ساعة و 17 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ يوم

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ ساعة و 28 دقيقة

محمد شريف بينهم.. ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة النهائي

منذ أقل من نصف ساعة

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ أقل من ساعة

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

رد صارم من قمر اللبنانية لمهاجميها بسبب حملها بدون زواج

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

06:40 م

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

06:45 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

12:00 م

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس