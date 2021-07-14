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محافظ المنيا يتابع مع رئيس الوزراء استعدادات عيد الأضحى المبارك وجاهزية المجازر الحكومية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم في اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الاضحي المبارك وكذلك استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

طمأن محافظ المنيا، رئيس مجلس الوزراء على الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بعيد الاضحي المبارك، مقدما التهنئة للشعب المصري بصفة عامة ولأهالي محافظة المنيا على وجه الخصوص، ومعربا عن خالص أمنياته بأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، تحت القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأكد المحافظ أٔنه تم وضع خطة متكاملة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واستمرار عمل غرفة العمليات على مدار الـ 24 ساعة بالوحدات المحلية، والوحدات المحلية القروية، وإدارات الخدمات التابعة لها خلال فترة العيد، وربطها مع غرفة عمليات المحافظة، والإبلاغ عن أي أحداث قد تقع على وجه السرعة، كما تم إلغاء أجازات قيادات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى للمستشفيات ومرفق الإسعاف وتم التأكيد على توافر الأدوية وتواجد الأطقم الطبية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن المنيا وإدارة المرور للمتابعة المستمرة والمشددة لمواقف السيارات بمراكز ومدن المحافظة ( النقل العام السرفيس نقل الركاب الأجرة ) لعدم استغلال المواطنين.

وأشار المحافظ، أنه تم تفعيل لجنة مشتركة من الوحدات المحلية وشرطة المسطحات والموارد المائية والرى للمرور على كافة المراسى والتأكد من سلامة المعديات أثناء فترة عيد الأضحى، كما تم التشديد على الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق نسب التواجد المقررة بالحدائق والمتنزهات العامة بنسبة لا تتجاوز 70% تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لأجهزة التموين والزراعة والتأكيد على توافر المقررات التموينية وكافة السلع الغذائية والمواد البترولية خلال فترة أجازة عيد الاضحي المبارك، وتنفيذ ضوابط وزارة الأوقاف بشأن إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

واستعرض المحافظ موقف جاهزية المجازر الحكومية، حيث يوجد 38 مجزر بالمحافظة تعمل بكفاءة، ويجري المتابعة مع الطب البيطري لتنفيذ التعليمات الخاصة بمنع الذبح نهائيا في الشوارع وخارج المجازر الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.، حيث سيجري استقبال جميع الأضاحي بالمجازر بالمجان، كما تم توفير ( 60 ) رأس ماشية من خلال جمعية الأورمان لذبحهم وتوزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وتناول المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المحافظة الخمس المستهدفة والموقف العام لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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