محافظ المنيا يتابع مع رئيس الوزراء استعدادات عيد الأضحى المبارك وجاهزية المجازر الحكومية

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محافظ المنيا يتابع مع رئيس الوزراء استعدادات عيد الأضحى المبارك وجاهزية المجازر الحكومية
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:14 م
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم في اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الاضحي المبارك وكذلك استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.
طمأن محافظ المنيا، رئيس مجلس الوزراء على الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بعيد الاضحي المبارك، مقدما التهنئة للشعب المصري بصفة عامة ولأهالي محافظة المنيا على وجه الخصوص، ومعربا عن خالص أمنياته بأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، تحت القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأكد المحافظ أٔنه تم وضع خطة متكاملة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واستمرار عمل غرفة العمليات على مدار الـ 24 ساعة بالوحدات المحلية، والوحدات المحلية القروية، وإدارات الخدمات التابعة لها خلال فترة العيد، وربطها مع غرفة عمليات المحافظة، والإبلاغ عن أي أحداث قد تقع على وجه السرعة، كما تم إلغاء أجازات قيادات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى للمستشفيات ومرفق الإسعاف وتم التأكيد على توافر الأدوية وتواجد الأطقم الطبية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن المنيا وإدارة المرور للمتابعة المستمرة والمشددة لمواقف السيارات بمراكز ومدن المحافظة ( النقل العام السرفيس نقل الركاب الأجرة ) لعدم استغلال المواطنين.
وأشار المحافظ، أنه تم تفعيل لجنة مشتركة من الوحدات المحلية وشرطة المسطحات والموارد المائية والرى للمرور على كافة المراسى والتأكد من سلامة المعديات أثناء فترة عيد الأضحى، كما تم التشديد على الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق نسب التواجد المقررة بالحدائق والمتنزهات العامة بنسبة لا تتجاوز 70% تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لأجهزة التموين والزراعة والتأكيد على توافر المقررات التموينية وكافة السلع الغذائية والمواد البترولية خلال فترة أجازة عيد الاضحي المبارك، وتنفيذ ضوابط وزارة الأوقاف بشأن إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
واستعرض المحافظ موقف جاهزية المجازر الحكومية، حيث يوجد 38 مجزر بالمحافظة تعمل بكفاءة، ويجري المتابعة مع الطب البيطري لتنفيذ التعليمات الخاصة بمنع الذبح نهائيا في الشوارع وخارج المجازر الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.، حيث سيجري استقبال جميع الأضاحي بالمجازر بالمجان، كما تم توفير ( 60 ) رأس ماشية من خلال جمعية الأورمان لذبحهم وتوزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.
وتناول المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المحافظة الخمس المستهدفة والموقف العام لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
طمأن محافظ المنيا، رئيس مجلس الوزراء على الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بعيد الاضحي المبارك، مقدما التهنئة للشعب المصري بصفة عامة ولأهالي محافظة المنيا على وجه الخصوص، ومعربا عن خالص أمنياته بأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، تحت القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأكد المحافظ أٔنه تم وضع خطة متكاملة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واستمرار عمل غرفة العمليات على مدار الـ 24 ساعة بالوحدات المحلية، والوحدات المحلية القروية، وإدارات الخدمات التابعة لها خلال فترة العيد، وربطها مع غرفة عمليات المحافظة، والإبلاغ عن أي أحداث قد تقع على وجه السرعة، كما تم إلغاء أجازات قيادات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى للمستشفيات ومرفق الإسعاف وتم التأكيد على توافر الأدوية وتواجد الأطقم الطبية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن المنيا وإدارة المرور للمتابعة المستمرة والمشددة لمواقف السيارات بمراكز ومدن المحافظة ( النقل العام السرفيس نقل الركاب الأجرة ) لعدم استغلال المواطنين.
وأشار المحافظ، أنه تم تفعيل لجنة مشتركة من الوحدات المحلية وشرطة المسطحات والموارد المائية والرى للمرور على كافة المراسى والتأكد من سلامة المعديات أثناء فترة عيد الأضحى، كما تم التشديد على الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق نسب التواجد المقررة بالحدائق والمتنزهات العامة بنسبة لا تتجاوز 70% تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لأجهزة التموين والزراعة والتأكيد على توافر المقررات التموينية وكافة السلع الغذائية والمواد البترولية خلال فترة أجازة عيد الاضحي المبارك، وتنفيذ ضوابط وزارة الأوقاف بشأن إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
واستعرض المحافظ موقف جاهزية المجازر الحكومية، حيث يوجد 38 مجزر بالمحافظة تعمل بكفاءة، ويجري المتابعة مع الطب البيطري لتنفيذ التعليمات الخاصة بمنع الذبح نهائيا في الشوارع وخارج المجازر الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.، حيث سيجري استقبال جميع الأضاحي بالمجازر بالمجان، كما تم توفير ( 60 ) رأس ماشية من خلال جمعية الأورمان لذبحهم وتوزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.
وتناول المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المحافظة الخمس المستهدفة والموقف العام لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
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