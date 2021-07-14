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بيان عاجل من وزارة النقل بشأن مشاجرات بين كمسارية القطارات وركاب

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة النقل اليوم بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من فيديوهات تظهر مشاجرات بين عدد من كمسارية القطارات وعدد من الركاب مثل الفيديو الخاص بكمساري قطار 541 ركاب منوفطنطا وقيام احدى السيدات بالحديث عن اعتداء الكمساري على أحد المواطنين بسبب أجرة الركوب وتحصيل الغرامه وكذلك الفيديو الخاص بقيام أحد الاشخاص بالحديث عن عدم اعتداء الكمساري على المواطن في هذه الواقعة بالإضافة إلى فيديو ثالث يتحدث فيه أحد الاشخاص حول اعتداء أحد كمسارية القطارات على موظف عام فإن وزارة النقل توضح الحقائق التالية:-

1. وزارة النقل تؤكد على احترامها التام لكافة جمهور الركاب وكافة مؤسسات الدولة والتصدى بكل حزم وقوه لأي تجاوز قد يحدث في حق أي راكب حيث ان الهدف الأساسي للسكه الحديد هو خدمة الراكب وتسهيل تنقله عبر خطوط الشبكة المختلفة.

2. يتم التدقيق والتحقيق الفوري في كافة الوقائع والفيديوهات التي تبث عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تتناول مثل هذه الوقائع وفي حالة ثبوت أي خطأ في حق أي راكب يتم توقيع عقوبة مغلظة على المخطئ وتقديم اعتذار فوري للراكب.

3. تؤكد وزارة النقل ان كمسارية ومفتشي القطارات يؤدون عملهم بكفاءة عالية ويعملون في ظروف غاية في الصعوبة ورغم ذلك قد يحدث سلوك سلبي من أحد موظفي السكة الحديد وهو سلوك فردي لايعبر عن جموع موظفي السكة الحديد الذي يعتبرون ان احترام الركاب وخدمتهم هو الاساس في عمل منظومة السكك الحديدية.

4. تؤكد وزاره النقل ان قيام كمسارية القطارات بتحصيل ثمن التذكره او الغرامه هو حق اصيل للحفاظ على اموال هيئه السكك الحديديه التي هي اموال الدوله واموال الشعب الذي يمتلك هذا المرفق الحيوي الهام وان كافه التعليمات التي تصدر لكافه الكمساريه وكافة موظفي السكة الحديد هو ان يكون التعامل في كافه المواقف في اطار احترام الراكب وفي اطار القانون.

5. تهيب وزاره النقل بالساده ركاب المواصلات العامه وخاصه ركاب السكك الحديديه بالحرص على الحصول على التذاكر من الاماكن المخصصه لها سواء بالتوجه الى شبابيك التذاكر او الحصول عليها من الوسائل الاخرى مثل المكاتب المخصصة لحجز التذاكر في المدن او عن طريق الحجز الالكتروني او عن طريق الموبايل ابليكيشن او عن طريق كمساريه الابواب وكذلك ضرورة عدم ركوب القطارات بدون تذكره لان قيمتها تساهم في زيادة العوائد المالية للهيئة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والمحافظة على مرفق السكة الحديد الذي هو ملك للشعب

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مشاجرات كمسارية ركاب النقل

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