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برلمانية توضح سبب اعتراض أهالي المعادي على إنشاء محور الجزائر (فيديو)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إن سكان حي المعادي اعترضوا على إنشاء محور الجزائر لعدة أسباب.

وأوضحت مها عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن سكان المعادي رفضوا المحور بسبب أنه سيقلل المساحات الخضراء وأشجار عمرها أكثر من 100 عام، عرف بها الحي العريق.

وتابعت أن المحور يغير من طبيعة المكان بسبب أنه محور عرضي كبير وسريع يشق المعادي ويغير ملامح المنطقة.


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