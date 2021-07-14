Advertisements

تصريح هام من "الأوقاف" بشأن صلاة العيد (فيديو)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن خطبة صلاة عيد الأضحى لن تزيد عن 10 دقائق، مع تخصيص 7 دقائق للتكبيرات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن صلاة عيد الأضحى ستقام في المساجد الكبرى التي تؤدى فيها صلاة الجمعة.

وحول استمرار غلق دورات المياه رغم انخفاض الإصابات أكد أن القرار ليس فرديا خاصا بوزارة الأوقاف فقط، بل مرتبط أيضا بالقرارات الصادرة من لجنة الأزمة المعنية بإدارة أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الرسول أكد فضل العمل الصالح خلال الأيام العشرة الأوائل من ذي الحجة قائلا «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، العمل الصالح مفهومه واسع وكل إنسان يتقرب إلى الله كيفما يشاء ويظل الصيام من أجل العبادات»، معلقا «صيام الأيام العشرة الأوائل من ذي الحجة سنة عن الرسول، لا نستطيع القول أنها مؤكدة، لكن روي أن النبي صامها، كما أن الرسول أكد فضل صيام يوم عرفة».

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صلاة العيد بوابة الفجر الفجر الاوقاف

أخبار تهمك

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ ساعة و نصف

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

محمد شريف بينهم.. ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة النهائي

منذ نصف ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ يوم

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

منذ ساعة و 14 دقيقة

رد صارم من قمر اللبنانية لمهاجميها بسبب حملها بدون زواج

منذ ساعة و نصف

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ يوم

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

06:40 م

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

06:45 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

12:00 م

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس