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حوافز 300 جنيه للمتبرع.. تفاصيل المشروع القومي للبلازما (فيديو)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أكدت الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة، ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من بلازما الدم بهدف علاج أمراض كثيرة.

وأوضحت نيفين النحاس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن جائحة كورونا تسببت في توقف استيراد وتصنيع مشتقات البلازما لذلك كان هناك دافع لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصنيع مشتقات البلازما داخل مصر.

ولفتت إلى أن التبرع بالبلازما يشبه إلى حد كبير التبرع بالدم، مضيفة أن البلازما تعد حوالي 55% من حجم الدم ويتم التبرع بنسبة قليلة للغاية من البلازما، مشيرة إلى أن الجسم يعوض المتبرع بالبلازما بعد 48 ساعة من تبرعه، مؤكدة أن المتبرع لا يشعر بأي ألم أو ضرر، مضيفة أن التبرع بالبلازما له فوائد عديدة أبرزها تنشيط الخلايا الجذعية.

وفيما يتعلق بالشروط، قالت إن التبرع بالبلازما ينطبق على كل شخص سنه فوق الـ18 عاما، باستثناء يحمل أي فيروس مرضي، مضيفة أن دورة المتبرع تستغرق حوالي ساعة داخل المركز.

وشددت على أن هناك 6 مراكز للتبرع بالبلازما على مستوى الجمهورية، أبرزها المصل واللقاح ومركز في العباسية بالإضافة إلى مركز بطنطا، متابعة أنه خلال عام سيتم تدشين حوالي 20 مركز.

ونوهت أنه يتم تقديم حوافز عينية هدايا للمتبرعين، موضحة أن الحوافز مالية من 200 إلى 300 جنيه للمتبرع المنتظم للمرة الواحدة.

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