Advertisements

المؤبد لـ عشريني قتل والده بسبب خلافات مالية في الشرقية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي رئيس المحكمة وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب شاب بالسجن المؤبد بتهمة قتل والده بسبب خلافات مالية.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بقيام " محمود. ر. ا. أ. ج " 22 سنة فلاح ومقيم بعزبة تابعة لقرية مت بشار ب بمركز منيا القمح بقتل والده "ربيع. ا. أ. ج " عمدا مع سبق الإصرار والترصد حيث سدد له عدة طعنات نافشة بسلاح أبيض "سكين" على إثر تدخل المجني عليه للدفاع عن زوجته "والدة المتهم" بعدما تشاجر المتهم معها بسبب مبالغ مالية.

وقام المتهم بأخذ سكينة من المطبخ وتعدى على والده بالضرب مسددا له عدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده ما أدى لوفاته في الحال بسبب خلافات مالية.

وضبطت مباحث مركز شرطة منيا القمح المتهم وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وجرى إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أدانته وأصدرت ضده قرارها المتقدم بمعاقبته بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.

أخبار تهمك

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

منذ أقل من ساعتين

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ نصف ساعة

محمد شريف بينهم.. ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة النهائي

منذ ساعة

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ يوم

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعة و 22 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ يوم

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ أقل من ساعتين

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

06:40 م

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

06:45 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

12:00 م

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس