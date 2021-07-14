المؤبد لـ عشريني قتل والده بسبب خلافات مالية في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي رئيس المحكمة وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب شاب بالسجن المؤبد بتهمة قتل والده بسبب خلافات مالية.



كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بقيام " محمود. ر. ا. أ. ج " 22 سنة فلاح ومقيم بعزبة تابعة لقرية مت بشار ب بمركز منيا القمح بقتل والده "ربيع. ا. أ. ج " عمدا مع سبق الإصرار والترصد حيث سدد له عدة طعنات نافشة بسلاح أبيض "سكين" على إثر تدخل المجني عليه للدفاع عن زوجته "والدة المتهم" بعدما تشاجر المتهم معها بسبب مبالغ مالية.



وقام المتهم بأخذ سكينة من المطبخ وتعدى على والده بالضرب مسددا له عدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده ما أدى لوفاته في الحال بسبب خلافات مالية.



وضبطت مباحث مركز شرطة منيا القمح المتهم وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وجرى إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أدانته وأصدرت ضده قرارها المتقدم بمعاقبته بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.