الأنبا ايلاريون يزور وكيل وزارة الاوقاف لمنطقة البحر الأحمر

قام نيافة زيارة الحبر الجليل الانبا ايلاريون اسقف البحر الاحمر اليوم بزيارة إلى السيد وكيل وزارة الأوقاف والادارة المركزية لمنطقة البحر الاحمر الازهرية ومديرية أمن البحر الاحمر وزيارة القيادات الأمنية بالمحافظة والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم والسيد وكيل وزارة القوى العاملة والسيد وكيل وزارة التموين البحر الأحمر

وذلك للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.



ورحب السادة المسئولين، بنيافته والوفد المرافق له، وكان مرافقًا له القمص مينا عزيز مسئول العلاقات العامة بالايبارشية.



هذا وقد أعرب المسئولين عن سعادتهم بهذه الزيارة التى دائمًا تحمل مشاعر الحب والإخاء.