"التموين": تشغيل المجمعات والمخازن الاستراتيجية خلال أيام عيد الأضحى

أكد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه رغم جائحة كورونا أمر وزير التموين بعدم رفع الأسعار اللحوم عن العام الماضي مع حلول عيد الأضحى المبارك.



وأشار خليل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن تم توفير الخراف الحية بـ39 شادر على مستوى الجمهورية بسعر 65 جنيه للكيلو.



ولفت إلى أن المجمعات والمخازن الاستراتيجة تستقبل المواطنين خلال أول ثلاث أيام من عيد الأضحى لصرف التموين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الـ12 منتصف الليل.



وتابع أن هناك 8000 ذبيحة سوداني متوفرة بأسعار 85 جنيه للكيلو في جميع المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى 10 آلاف طن لحوم ضأن مجمد بسعر 95 جنيه للكيلو وضأن بلدي بسعر 125 جنيه للكيلو، كما تتوفر اللحوم البرازيلي بسعر 65 جنيه للكيلو بجانب منافذ قطاع الزراعة وأمان والقوات المسلحة.

