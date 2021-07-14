تفعيل غرف العمليات وتوفير السلع الاستهلاكية.. محافظات مصر تستعد لاستقبال عيد الأضحى

على قدم وساق، تجري الحكومة، والمحافظات المختلفة، استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الذي يحل علينا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 20 يوليو 2021.



وفي هذا السياق، وفي إطار متابعته للاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، الذي عقد، اليوم الأربعاء، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة الاستعداد لاستقبال العيد، وتوفير كل ما يحتاج إليه المواطنون خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى متابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة للتصدى لجائحة كورونا.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها كيف استعدت محافظات مصر لاستقبال عيد الأضحى :



تفعيل غرف العمليات:



وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بتفعيل غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات الخدمية، للعمل على مدار الساعة، وذلك لمواجهة الأحداث الطارئة، خلال فترة عيد الأضحى، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، فور وقوع أي حدث، فضلا عن التنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع التشديد على تواجد القيادات التنفيذية للمحافظة في مواقع الأحداث على الفور.



كما أكد رئيس الوزراء على مراعاة الالتزام بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عالٍ من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة العيد بمرافق: مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، وجميع المستشفيات والوحدات الصحية لمجابهة المواقف الطارئة.



توفير السلع واللحوم:



وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، لا سيما اللحوم، سواء الحية أو المذبوحة أو المجمدة.



مراقبة الأسعار:



وأكد رئيس الوزراء على ضرورة قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية بتفعيل الرقابة على الأسعار، وتكثيف الحملات التفتيشية على جميع الأنشطة التموينية، والتأكد كذلك من نظافة المجازر على مستوى كل محافظة قبل وبعد ذبح الأضاحي.



توفير الوقود والاهتمام بالشواطئ:



كما أكد مدبولي على ضرورة متابعة توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وخصوصا في المحافظات الساحلية والأماكن التي يرتادها المواطنون بشكل مكثف في الإجازات والعطلات، وكذا الاهتمام بالشواطئ في هذه المحافظات الساحلية، إلى جانب متابعة ومراقبة وتيسير حركة النقل بالقطارات ووسائل النقل العام ومترو الأنفاق، كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمتابعة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين من السائقين.



الالتزام بالإجراءات الاحترازية:



وشدد مدبولي على ضرورة مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وخصوصا في المتنزهات العامة ووسائل المواصلات، والتصدي بكل حسم لأية مخالفات في هذا الشأن.



الالتزام بضوابط صلاة العيد:



كما تطرق رئيس الوزراء لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، مشددا في هذا السياق على ضرورة الالتزام بنفس القواعد المتبعة حاليا، بحيث تقام هذه الشعائر في المساجد المصرح لها حاليا بإقامة صلاة الجمعة، مع الالتزام بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لأداء الصلاة.



وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت ضوابط وشروط إقامة صلاة عيد الأضحى، بحيث يتم السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، ويحظر إقامة الصلاة في الساحات، مع التأكيد على عدم السماح أيضا بإقامتها في الزوايا، ولا في المصليات، ولا في المساجد التي لا تقام بها صلاة الجمعة، ولا في الساحات، ولا في الطرقات، ولا في الشوارع، والتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات، من اصطحاب المصلى الخاص "سجادة الصلاة" أثناء التوجه لأداء الصلاة، والالتزام بارتداء الكمامة، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، والمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة، وتنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من دور العبادة المسموح لها بإقامة صلاة العيد، وتطهير المساجد بالمطهرات وإغلاق جميع برادات المياه بالمساجد، ومنع اصطحاب الأطفال إلى المسجد، كما يُنصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة في المنزل دون التوجه إلى المساجد.



متابعة مواعيد فتح وغلق المحال:



كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة مراعاة الالتزام بالتوقيتات الواردة بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وقراري وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية فيما يخص فتح وإغلاق المحال التجارية، والمنشآت، والمطاعم السياحية، والمقاهي، وغيرها، مع التأكيد على حظر تقديم الشيشة، والالتزام بنسب التواجد أو الإشغال المقررة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.



إجازة عيد الأضحى:



وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو الحالي، حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الحالي، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.