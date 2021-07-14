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الاتحاد السكندرى يجدد لثنائى فريق السلة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تجديد عقد لاعبا كرة السلة مصطفى عصام " فوده" صانع الألعاب وعلى محمد الذى يلعب فى مركز الارتكاز 4 ، 5 لمدة سنتين لكل لاعب . 

ووقع اللاعبان على عقود التجديد مع محمد مصيلحى رئيس النادى وفى وجود حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو المجلس وأحمد مرعى المدير الفنى للفريق . 

وقال محمد مصيلحى أن إدارة النادى تسعى لتجديد التعاقد مع العناصر الأساسية للفريق بعد استطلاع رأى الجهاز الفنى للحفاظ على الهيكل الأساسى للفريق .

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