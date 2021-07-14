الاتحاد السكندرى يجدد لثنائى فريق السلة

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تجديد عقد لاعبا كرة السلة مصطفى عصام " فوده" صانع الألعاب وعلى محمد الذى يلعب فى مركز الارتكاز 4 ، 5 لمدة سنتين لكل لاعب .





ووقع اللاعبان على عقود التجديد مع محمد مصيلحى رئيس النادى وفى وجود حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو المجلس وأحمد مرعى المدير الفنى للفريق .





وقال محمد مصيلحى أن إدارة النادى تسعى لتجديد التعاقد مع العناصر الأساسية للفريق بعد استطلاع رأى الجهاز الفنى للحفاظ على الهيكل الأساسى للفريق .



