محمد شريف بينهم.. ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة النهائي

بعد صعود الأهلي المصري للدوري النهائي للبطولة للمرة الثانية على التوالي، أصبح واضحا بنسبة كبيرة خاصة وأن حامل اللقب استمر في البطولة.

وينافس مهاجمه الواعد، محمد شريف، على لقب هداف البطولة أو الاقتراب من الوصافة خلفا للنجم الجزائري، أمير سعيود، لاعب شباب بلوزداد، الذي يتصدر هدافي البطولة برصيد 8 أهداف.

وفي المرتبة الثانية، سيف تيري، لاعب المريخ السوداني، برصيد 6 أهداف، ثم محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، برصيد 5 أهداف، ومعه بنفس الرصيد، محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الترجي التونسي.

وصعد الأهلي المصري إلى الدوري النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بفوزه على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة 26-6-2021 في جولة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على أرض ملعب ستاد السلام، ليضرب حامل اللقب موعدا مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية يوم 17 يوليو على أرض معلب ستاد محمد الخامس بالمغرب.