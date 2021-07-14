الترسانة يستضيف تدريبات الزمالك

وافقت إدارة نادي الترسانة على طلب مسؤولي الزمالك، بنقل تدريبات الفريق الأول بالنادي إلى ستاد حسن الشاذلي بمقر الشواكيش؛ نظرا لوجود إصلاحات بأرضية استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتقدم الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، بالشكر إلى إدارة الترسانة برئاسة النائب طارق سعيد، وأعضاء المجلس، واللواء محمد مصطفى المدير التنفيذي للنادي، على الترحاب وقبولهم طلب الزمالك.

ويستأنف الفريق تدريباته بعد غد الجمعة، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 11 يوما.