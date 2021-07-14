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مبادرة التمويل العقاري.. تعرف على قيمة القسط الشهري لجميع أنواع الشقق

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:40 م
مبادرة التمويل العقاري
مبادرة التمويل العقاري
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مبادرة التمويل العقاري .. يشغل بال المواطنين في جمهورية مصر العربية، المبادرة التي كشف عنها البنك المركزي المصري، والتي جاءت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مبادرة التمويل العقاري

وزاد البحث في الآونة الأخيرة عن شروط مبادرة التمويل العقاري بعدما أفصح عنها البنك المركزي المصري، والتي تأتي بفائدة متناقصة بـ3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

تفاصيل مبادرة التمويل العقاري

وأوضح البنك المركزي أن المبادرة تنطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4 آلاف و500 جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

اشتراطات مبادرة التمويل العقاري

وتبلغ مبادرة التمويل العقاري بالنسبة لمتوسطي الدخل لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

ونرصد عبر بوابة الفجر الإلكترونية قيمة القسط الشهري لكل الشقق السكنية في مبادرة التمويل العقاري بالسطور التالية:

يسدد محدود الدخل 10% من قيمة الوحدة دفعة مقدمة.

تبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، كحد أقصى لتمويل محدودي الدخل.

يدفع متوسط الدخل 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

الوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

مبادرة التمويل العقاري وحساب قسط شقة بمليون و400 ألف

يسدد مقدم 20%، وبهذا يتبقى مليون و120 ألف جنيه، وبهذا يكون القرض التمول العقاري مليون و120 ألف جنيه، ويكون القسط الشهر 4 آلاف جنيه لمدة 30 سنة، أو 5,637 لمدة 20 سنة.

مبادرة التمويل العقاري لشقة بمليون جنيه

تسدد 15% من قيمة الوحدة جدية حجز بحد آدنى، وتصل النسبة إلى 30% في بعض مشروعات وزارة الإسكان، وقيمة الحد الأدنى الـ15% من ثمن الوحدة هو 150 ألف جنيه، ويتبقى 850 ألف جنيه هم قيمة قرض التمويل العقاري الذي سيتم سداده على مدد تصل لـ30 سنة، وتصل قيمة القسط الشهري لـ3000 جنيه، أما إذا كانت فترة السداد 20 سنة سيكون قيمة القسط الشهري 4,278 آلاف جنيه.

مبادرة التمويل العقاري النموذج الثالث "محدود الدخل"

وأوضح المصرف المركزي، أن مبادرة التمويل العقاري في النموذج الثالث، وجهت لمحدود الدخل وتقد الوحدة بـ350 ألف جنيه، حيث يتم سداد 10% من ثمن الوحدة والمقدر بـ35 ألف جنيه، ويتم تقسيط المبلغ المتبقى وهو 315 ألف جنيه، حيث سيصل القسط الشهري لـ1100 جنيه لمدة 30 سنة.



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