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تداول 4 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحرالأحمر

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر, أن حركة تداول شاحنات البضائع شهدت تداول 441 شاحنة و4 الآف طن بضائع عامة.

وأوضحت الهيئة، أن حركة الواردات تضمنت 1500 طن بضائع و232 شاحنة, فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع و209 شاحنات.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين (دليلة وأمل) بينما غادرت السفينتان (بوسيدون اكسبريس والحرية 2) كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة (سينا).

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