الري تستعرض التحديات التي تواجه الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط

شارك قطاع شئون مياه النيل، في الاجتماع الأول للتفكير الاستراتيجي للمبادرة الرئاسية للبنية التحتية، وذلك في إطار احتفال المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمرور عشر سنوات على إنشائها.



وأشارت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها - إلى أن المبادرة الرئاسية للبنية التحتية يندرج تحتها مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، ضمن أحد عشر مشروعًا إقليميًا للبنية التحتية على مستوى القارة الافريقية، برعاية رؤساء الدول مؤكدة أن المشروع يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأضافت الوزارة أنه تم خلال الاجتماع، استعراض أهم انشطة مشروع الممر الملاحي، وكذلك أهم التحديات التي تواجهه، مشيرة إلى أنه تم عرض أيضًا بعض مشروعات المبادرة الرئاسية للبنية التحتية، ومناقشة إمكانية دعم النيباد لها.

