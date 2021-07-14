يخدم هؤلاء المرضى.. تفاصيل المشروع القومي لمشتقات البلازما

قالت الدكتورة مروة نصر، مدير إدارة الجودة بالمشروع القومي لمشتقات البلازما، إن المشروع يستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.



وأوضحت "نصر"، خلال مداخلة تليفونية مع قناة "تين"، أن مشتقات البلازما يستخدمها مرضى الكبد، والهيموفيليا، ومرضى المناعة، لافتة إلى أن المشروع يستهدف تجميع البلازما وتصنيعها في هيئة عقارات وأدوية بدلًا من استيرادها بثمن عالي.



وأضافت أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بدأت كأول متبرعة للبلازما، مشيرة إلى أنهم يستهدفون تجميع 300 ألف لتر بلازما سنويًا، موضحة أن زمن خطة المشروع هو 5 سنوات.

