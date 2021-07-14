الصحة: شهادة منظمة الصحة العالمية بدخول مصر ضمن أقل الدول انتشار كورونا نتيجة لهذا السبب (فيديو)

قال محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن شهادة منظمة الصحة العالمية أن مصر من أقل الدول انتشار كورونا نتيجة جهود الدولة.



وأضاف "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن جهود الدولة المصرية ساعدت على جعل مصر من أقل الدول انتشارًا لفيروس كورونا.



وتابع "تصنيف مصر ضمن الدول الأقل في مستوى الخطورة حاجة تفرح وتشير إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة، واستطعنا أن نعدي بالبلاد بأقل الخسائر بفضل جهودها بكافة أجهزتها مع وعي المواطن".



واستطرد وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، " الكورونا مازالت موجودة ولم تلم أوراقها بعد على الرغم من أن مصر حاليًا في وضع حالي جيد، وكلما قلت الأعداد كلما قلت القيود".

