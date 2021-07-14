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كارتيرون يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الزمالك

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، موقفه من رحيل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، في الموسم المقبل. 

موقف كارتيرون من رحيل عبدالله جمعة

وتلقى عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عرضا جادا للرحيل إلى صفوف بيراميدز حيث قام مسؤولو الأخير بعقد عدة جلسات مع اللاعب وأنهوا اتفاقهم معه لضمه في الموسم الجديد.

من جانبه كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تحدث عبد الله جمعة إلى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بشأن عرض بيراميدز لضمه في الموسم الجديد لبحث موقف المدير الفني من رحيله.

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أبلغ عبد الله جمعة أنه لا يمانع رحيله مطالبه بإحضار العرض الرسمي لمسؤولي القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن ينتهي عقد عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في شهر يناير القادم.
 

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