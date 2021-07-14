تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

ذكرت صحيفة لا بانجوارديا وشبكة ئي.إس.بي.إن اليوم الأربعاء أن "ليونيل ميسي بصدد الاستمرار مع برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتوقيع عقد جديد خمس سنوات، حيث من المنتظر أن يخفض اللاعب الأرجنتيني الكبير أجره".

وانتهت عملياً علاقة ميسي، هداف برشلونة عبر العصور وأكثر لاعب لعب بقميص الفريق، بالنادي الكاتالوني المستمرة منذ 21 عاما الشهر الماضي وهو الآن لاعب حر بعد انتهاء عقده السابق.

ومنذ تولى جوان لابورتا رئاسة برشلونة، يحاول النادي تخفيض فاتورة الأجور من أجل الإبقاء على ميسي والالتزام باللوائح المالية الصارمة لرابطة الدوري الإسباني.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، الأسبوع الماضي إن "الرابطة لن تظهر أي تساهل مع برشلونة الذي يبلغ إجمالي ديونه أكثر من مليار يورو (1.18 مليار دولاراً)".

وكان عقد ميسي الأخير، الذي وقعه في 2017، الأعلى قيمة في عالم الرياضة طبقا لتقرير في صحيفة إل موندو في يناير (كانون الثاني).

ويحاول النادي إعادة بناء تشكيلته وباع بالفعل جونيور فيربو وجان-كلير توديبو وكارلس ألينيا من أجل إفساح المجال أمام صفقات مجانية مثل سيرجيو أجويرو وممفيس ديباي وإيريك غارسيا.

وفاز ميسي (34 عاماً) بلقبه الدولي الأول مع الأرجنتين في بداية الأسبوع الحالي عندما تغلب منتخب بلاده على البرازيل في نهائي كأس كوبا أمريكا.

واختير ميسي أفضل لاعب في البطولة مناصفة مع نيمار بعد أن تقاسم صدارة قائمة الهدافين بأربعة أهداف.