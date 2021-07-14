كارمن بصيبص تكشف لـ"الفجر الفني" عن تجربتها في فيلم "العارف" .. وتعاونها مع أحمد عز







أعربت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى فيلم "العارف"، مع النجم أحمد عز.





وكشفت كارمن بصيبص ل"الفجر الفني" عن تجربتها السينمائية الأولى فى مصر، حيث قالت"تجربة جديدة ومختلفة وأنا سعيدة جداً أن أول تجربة سينمائية لى فى مصر، تكون من خلال فيلم "العارف".





وأضافت كارمن بصيبص إنها سعدت كثيراً بالعمل مع فريق "العارف"، وخاصة النجم أحمد عز، معبرة عن ذلك قائلة"استمتعت جدا بالعمل مع أحمد عز وكنت مرتاحة معاه فى الشغل وهو ساعدنى كثيرا واتعلمت منه".



يذكر أن فيلم "العارف" من تأليف محمد سيد بشير، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر وحازم إيهاب