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الري: وفد الخبراء المصري يتفقد مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار بالكونغو

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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تفقد وفد الخبراء المصري، آخر الاستعدادات المقررة لافتتاح مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار، بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار التحضير لافتتاح المركز.

وقالت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها - إن مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار بجمهورية الكونغو، يعد أحد أهم مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في الكونغو الديمقراطية.

وأكدت الوزارة خلال البيان، أن وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، قامت بزيارة تفقدية للمركز، برفقة وزير البنية التحتية بدولة الكونغو، للوقوف على آخر الترتيبات استعدادًا للافتتاح الرسمي للمركز، والذي سوف يشهده الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري.
الري: وفد الخبراء المصري يتفقد مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار بالكونغو
الري: وفد الخبراء المصري يتفقد مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار بالكونغو
الري: وفد الخبراء المصري يتفقد مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار بالكونغو
الري: وفد الخبراء المصري يتفقد مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار بالكونغو
الري: وفد الخبراء المصري يتفقد مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار بالكونغو
الري: وفد الخبراء المصري يتفقد مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار بالكونغو
الري: وفد الخبراء المصري يتفقد مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار بالكونغو
الري: وفد الخبراء المصري يتفقد مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار بالكونغو

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وزارة الري مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار جمهورية الكونغو الفجر أخبار وزارة الري أخبار اليوم

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