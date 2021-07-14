Advertisements

الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لوقف ملاحقة النشطاء

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
أ ش أ
Advertisements
 طالب الاتحاد الاوروبي، اليوم الأربعاء، السلطات الروسية إلى التوقف عن الملاحقات القضائية للنشطاء.

وأعرب المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانون - فى بيان أوردته وكالة "آكي" الإيطالية - عن امتعاض الاتحاد لقيام محكمة روسية في سوتشي بالحكم على الناشط الحقوقي سيميون سيمونوف، بتنفيذ أشغال عامة بسبب ما تراه موسكو مخالفة للقانون المسمى "قانون العملاء الأجانب".

ووصف ستانون، هذا الحكم بـ"غير المقبول"، مشيرًا إلى أن قانون العملاء الأجانب يُستخدم من أجل ممارسة مزيد من الضغط على الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان فى البلاد.

ودعا بيتر ستانو، السلطات الروسية إلى التوقف عن كافة الملاحقات القضائية الخاصة بسيمونوف، مشددًا على ضرورة أن تحترم موسكو حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عنها في الدستور الروسي.

يذكر أن السلطات الروسية تصف بـ"العملاء الأجانب" كل الجمعيات المدنية والهيئات التي تتلقى معونات من الخارج.

أخبار تهمك

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

محمد شريف بينهم.. ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة النهائي

منذ ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

منذ أقل من ساعتين

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ يوم

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعتين

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

06:40 م

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

06:45 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

12:00 م

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس