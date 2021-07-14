الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لوقف ملاحقة النشطاء

طالب الاتحاد الاوروبي، اليوم الأربعاء، السلطات الروسية إلى التوقف عن الملاحقات القضائية للنشطاء.





وأعرب المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانون - فى بيان أوردته وكالة "آكي" الإيطالية - عن امتعاض الاتحاد لقيام محكمة روسية في سوتشي بالحكم على الناشط الحقوقي سيميون سيمونوف، بتنفيذ أشغال عامة بسبب ما تراه موسكو مخالفة للقانون المسمى "قانون العملاء الأجانب".





ووصف ستانون، هذا الحكم بـ"غير المقبول"، مشيرًا إلى أن قانون العملاء الأجانب يُستخدم من أجل ممارسة مزيد من الضغط على الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان فى البلاد.





ودعا بيتر ستانو، السلطات الروسية إلى التوقف عن كافة الملاحقات القضائية الخاصة بسيمونوف، مشددًا على ضرورة أن تحترم موسكو حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عنها في الدستور الروسي.





يذكر أن السلطات الروسية تصف بـ"العملاء الأجانب" كل الجمعيات المدنية والهيئات التي تتلقى معونات من الخارج.



