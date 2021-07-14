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كارمن بصيبص تكشف لـ"الفجر الفني" عن أعمالها الفنية الجديدة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تعيش الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص حالة من النشاط الفنى، حيث يعرض لها حاليا فيلم "العارف"، مع النجم أحمد عز.

وكشفت كارمن بصيبص ل"الفجر الفني"، عن أعمالها الفنية الجديدة، حيث قالت "أنتظر عرض مسلسل “البريئة” ذات الـ 8 حلقات، على منصة “شاهد.نت” الرقمية، وهو من تأليف مريم نعوم، وإنتاج إيجل فيلمز، وإخراج رامي حنا، كما استعد في أخر شهر أغسطس المقبل لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “عروس بيروت”.



يذكر أن فيلم "العارف" من تأليف محمد سيد بشير، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر وحازم إيهاب

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