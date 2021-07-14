ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة









أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 24 سفينة وأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29128 طنا تشمل: 11225 طن فوسفات و7783 طن يوريا و5539 طن رمل و4671 طن كوارتز.





وقال المركز فى بيان اليوم الأربعاء، إن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 36131 طنا تشمل 6.500 طن ذرة و12.227 طن خردة و4.717 طن ابلاكاش و5.586 طن حديد و7.101 طن قمح.





كما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 701 حاوية مكافئة تشمل "خضراوات بطاطس وبطاطا وورق عنب وخضار مجمد مشكل" وحاصلات زراعية "كركديه وبردقوش وبصل وبقدونس وثوم وريحان وبرسيم حجازى" وفواكه "برتقال وفراولة وعنب" يتم تصديرها إلى "الإمارات والسعودية وهولندا وماليزيا وإيطاليا وسنغافورة وانجلترا وألمانيا وأمريكا وسلوفينيا".





كذلك بلغ عدد الحاويات الوارد 133 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1.499 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3.068 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 45.785 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5.125 شاحنة.