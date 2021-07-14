Advertisements

مدرب الاسماعيلي يؤجل التعاقد مع نادي خليجي كبير ويفضل البقاء في مصر

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

 

قرر أبوطالب العيسوي المدير الفني السابق لنادي الاسماعيلي تأجيل التعاقد مع أحد الفرق الخليجيه الكبري خلال الساعات الماضيه بعد الاتفاق علي كل الامور الماليه والتعاقديه مع مسؤولي هذا النادي لظروف عائليه مفضلآ البقاء في مصر ومن ثم دراسه بعض العروض المحليه المميزه  من عدد من أنديه بالدوري العام ودوري القسم الثاني

والتي تلقاها خلال الفتره الماضيه وبالتحديد إبان قراره السابق بتفضيل تكرار تجربته التدريبيه في الدوري السعودي والعماني

الجدير بالذكر أن ابوطالب العيسوي قام بتدريب العديد من الانديه في مصر أبرزها الاسماعيلي وحرس الحدود والقناه وبلديه المحله ونجوم المستقبل والالمنيوم وماليه كفر الزيات وفي الخليج في انديه الجبلين السعودي وصور والعروبة العماني


أخبار تهمك

عاجل - تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعتين

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ ساعتين

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ يوم

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ يوم

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

محمد شريف بينهم.. ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة النهائي

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

06:40 م

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

06:45 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

12:00 م

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس