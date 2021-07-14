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مدرب الاسماعيلي يؤجل التعاقد مع نادي خليجي كبير ويفضل البقاء في مصر
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:07 م
الفجر الرياضي
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قرر
أبوطالب العيسوي المدير الفني السابق لنادي الاسماعيلي تأجيل التعاقد مع أحد الفرق
الخليجيه الكبري خلال الساعات الماضيه بعد الاتفاق علي كل الامور الماليه
والتعاقديه مع مسؤولي هذا النادي لظروف عائليه مفضلآ البقاء في مصر ومن ثم دراسه
بعض العروض المحليه المميزه من عدد من
أنديه بالدوري العام ودوري القسم الثاني
والتي
تلقاها خلال الفتره الماضيه وبالتحديد إبان قراره السابق بتفضيل تكرار تجربته
التدريبيه في الدوري السعودي والعماني
الجدير
بالذكر أن ابوطالب العيسوي قام بتدريب العديد من الانديه في مصر أبرزها الاسماعيلي
وحرس الحدود والقناه وبلديه المحله ونجوم المستقبل والالمنيوم وماليه كفر الزيات
وفي الخليج في انديه الجبلين السعودي وصور والعروبة العماني
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