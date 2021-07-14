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الفضالي يبحث التعاون مع العديد من الهيئات الرياضية في مصر

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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في إطار الخطة العامة لهيئة الشبان العالمية بالقاهرة برئاسة المستشار أحمد الفضالي نحو القيام بدورها الهام في خدمة الشباب والوطن.

يبحث وقد رفيع المستوي برئاسة الفضالي والكابتن مجدي الشيخ عضو هيئة الشبان العالمية عقد بروتوكولات تعاون مع العديد من الهيئات المختلفة لتعظيم دور الهيئة في بناء الفرد ثم المجتمع. 

كما التقى الفضالي اليوم مع الدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين لبحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة العالمية والنقابة حضر اللقاء الدكتور جمال محمد علي آمين عام النقابة ولفيف من المسئولين من الجانبين.

صرح بذلك الكابتن مجدي الشيخ عضو مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية.

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