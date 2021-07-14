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بفستان مفتوح..سيرين عبد النور بإطلالة مبهرة عبر "اإستجرام"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة سيرين عبد النور صورة من أحدث جلسات تصوير لها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "عبد النور" بإطلالة أنيقة أبهرت من خلال الجمهور، حيث ارتدت فستان أبيض أنيق مفتوح من ناحية الظهر واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها.

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مشاركتها في مسلسل "دور العمر" والذي حددت منصة شاهد vip، يوم 15 يوليو موعدا لبدء طرح أولي حلقات مسلسل دور العمر، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقي.

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