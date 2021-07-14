بصورة من الطفولة.. هاني رمزي يسخر من نفسه

استعاد الفنان هاني رمزي ذكريات الماضي من خلال عدد من الصور ظهر بها وهو في أعمار مختفلة، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب "رمزي" تعليقا ساخرا على أحد الصور قائلا: "صورة ليا وانا طفل.. كنت بكلم مدير الحضانة".



وشارك هاني رمزي مؤخرا في مسرحية "أبو العربي" من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، ويشارك فى بطولتها داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي ك برودكشن للمنتج تامر كرم.