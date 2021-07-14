يوفنتوس يحسم موقفه من بيع نجمه إلى تشيلسي

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي موقفه من بيع نجم الفريق، إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

ورفض يوفنتوس عرضًا من تشيلسي بقمية 100 مليون يورو، من أجل ضم نجم الفريق فيدريكو كييزا.

ويبحث تشيلسي عن تدعيم صفوفه بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وخاصة في الشق الهجومي.

وقدم كييزا مستويات جيدة رفقة يوفنتوس الموسم الماضي بتسجيل 14 هدفًا، مما دفع روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا، لضمه لقائمة الأزوري المشاركة في اليورو، والتي توج بها المنتخب الإيطالي.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإنه على الرغم من تقدم تشيلسي بعرض ضخم ليوفنتوس، إلا أن الفريق الإيطالي رفض المفاوضات مع تشيلسي متمسكًا باستمرار اللاعب.