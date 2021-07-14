استشاري تخاطب يحذر من ترك الطفل أمام التلفاز لمدة طويلة

قالت الدكتورة رشا سامي، استشاري امراض التخاطب، إن هناك ضرورة للتفاعل مع الطفل طوال الوقت، مشيرة إلى أن البعض يترك أبنائه امام التلفاز أو التابلت، وهذا الأمر خاطئ، لأنه يمنع تفاعل الطفل، وهذا قد يؤخر قدرة الطفل على الكلام.



ولفتت "سامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاربعاء، أن الألعاب تطور مهارة الطفل في الكلام، مشيرة إلى أن الطفل في البداية يقوم بممارسة الألعاب الاستكشافية، وبعد وصول إلى العام ونصف قد يقوم الطفل بتأكيل عروسة، وممارسة بعض انواع اللعب التخيلي، وهذا الامر يساعد الطفل على الكلام.



وشددت على ضرورة التفاعل مع الأطفال، حتى لا يعانوا من تأخر الكلام، مشيرة إلى أن الحضانة هامة جدًا لانها تزيد من تفاعل الطفل، وتطور مهارته التخاطبية.



