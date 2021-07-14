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لبنان تسجل 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
وكالات
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 سجلت وزارة الصحة العامة اليوم، 517 إصابة جديدة بالفيروس بينهم 499 حالة لمقيمين و18 حالة لوافدين ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 548972 حالة .

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل حالتي إصابة بين العاملين في القطاع الصحي، فيما بلغ عدد الحالات التي تكرر إصابتها بالفيروس 33 حالة.
وأوضح التقرير تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 7881 شخصا.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس تسجيل 494 حالة جديدة، كما رفعت مستوى التفشي المجتمعي للفيروس إلى المستوى الثاني بعد عدة أسابيع من الحفاظ على التفشي في المستوى الأول.

جدير بالذكر أن رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أكد في وقت سابق هذا الأسبوع أن 60% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا هي نتيجة متحور دلتا الذي ظهر في البلاد خلال الشهر الجاري.

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