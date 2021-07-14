خبير تغذية يكشف فوائد الفول في خفض الوزن

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول اللحمة مع الخبز مع الرقاق في عيد الأضحى يؤدي إلى حصول الجسم على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، وهذا الامر من شأنه زيادة الوزن.



وأضاف "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن نبات الجرسنيا يقلل عدد الخلايا الدهنية، وبالتالي مع مرور الوقت قد يخفض وزن المريض، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لتناول الألياف الغذائية، خاصة أن المراجع العلمية أثبتت بانها تقاوم السرطانات، خلاف أنها تلعب دورًا هامًا جدًا في خفض الوزن.





لفت إلى أن الفول هام جدًا، لأن ملئ بالألياف الغذائية، مشيرًا إلى أن الألياف تتواجد في كل البقوليات وفي التمر والخرشوف، وهذه الألياف تقلل امتصاصاالسكريات بصورة كبيرة، معقبًا:" بدل ما نعمل عصير برتقال، ناكل برتقالة للحصول على الفائدة بشكل كامل".