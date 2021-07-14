رسميًا.. باريس سان جيرمان يحسم خامس صفقاته الصيفية الكبرى

يوصال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تدعيم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأعلن باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع حارس إيطاليا جيانلويجي دوناروما لمدة خمس سنوات في انتقال مجاني بعد مغادرة ميلان.





وساعد دوناروما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2020 بعد قيادة إيطاليا للتتويج باللقب على حساب انجلترا، ميلان في احتلال المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي في الموسم الماضي والتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2013-2014.











