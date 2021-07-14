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التموين: توفير مخزون إستراتيجي من اللحوم بمنافذ الوزارة قبل عيد الأضحى (فيديو)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف عبدالمنعم خليل، رئيس لجنة التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطة الوزارة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال "خليل" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن وزارة التموين تعمل على قدم وساق لتوفير اللحوم، مشيرًا إلى أنه تم طرح آ8 آلاف لحوم من العجول السودانية بمعدل 600 ذبيحة يوميًا بسعر 85 جنيه للكيلو.

وأضاف أنه تم طرح 10 آلاف من اللحوم الضاني المجمدة بسعر 95 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى إتاحة لجوم برازيلي بسعر 65 جنيه للكيلو، موضحًا أن هذه اللحوم متوفرة بكميات كبيرة من خلال 1259 منفذ على مستوى الجمهورية.

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