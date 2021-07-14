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"الديهي": لأول مرة في التاريخ ينظر حاكم للريف المصري

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا سنشهد احتفالية انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، غدا الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح، لاستعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن في قرى ومراكز المبادرة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تين"، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تهدف لتغير واقع الريف المصري وتطويره بما يجعل حياة الناس أسهل، موضحًا أن هناك 56 مليون مواطن مصري يقيموا في الريف بما يعادل أكثر من نصف الشعب المصري حياتهم ستتغير خلال 3 سنوات، ومن حقهم أن يعيشوا حياة كريمة ويجدوا مياه نظيفة وصرف صحي وطرق ومستشفيات ووحدات صحية ومدارس ليعيشوا حياة أفضل.

وأكد "الديهي"، أنه لأول مرة في التاريخ يحدث أن ينظر حاكم مصري للريف المصري ويسعى لتطويره، موضحًا أن مشروع تطوير الريف المصري أضخم مشروع تنموي على مستوى العالم تقوم به الحكومة والدولة لتغيير واقع الناس، وهو جزء من مشروع تنمية اجتماعية ويستهدف الفئات الفقيرة والمتوسطة والأكثر احتياجًا

وكشف عن أن تكلفة مشروع تنمية الريف المصري ستصل لتريليون جنيه أو أقل قليلًا، ويستفيد منه 56 مليون مواطن مصري ويتم تنفيذه خلال 3 سنوات.

وتابع، أنه تم الاتفاق على إقامة مجمع خدمات حكومية داخل كل قرية؛ لتوفير الوقت والجهد للمواطنين، مشددًا على أن هذا المشروع أخطر وأهم وأفضل مشروع تم على أرض مصر.

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مبادرة حياة كريمة السيسي الريف الديهي

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