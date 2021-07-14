Advertisements

مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى تونس

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى الشقيق للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين، بحسب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة.

 

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمساندة إلى الأشقاء فى دولة تونس لمجابهة الأثار المترتبة على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد .

 

ومن جانبهم أعرب الجانب التونسى عن عميق شكرهم و تقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التى تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسى ، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصرى والتونسى الشقيقين.

 

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وتونس ، وتعبر عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والإحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر وتونس مساعدات تونس

أخبار تهمك

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. موقف نجم بيراميدز من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ ساعتين و 53 دقيقة

يوفنتوس يحسم موقفه من بيع نجمه إلى تشيلسي

منذ 33 دقيقة

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل - تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ نصف ساعة

محمد شريف بينهم.. ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة النهائي

منذ ساعتين

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 10 ساعات

رسميًا.. باريس سان جيرمان يحسم خامس صفقاته الصيفية الكبرى

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مصر تواصل فتح الجسر الجوى لإرسال المساعدات العاجلة للأشقاء بالسودان (فيديو)

بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية وغذائية للأشقاء فى السودان

بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في ليبيا

نائب بـ"الشيوخ": مصر لم تتأخر في دعم ليبيا ومساندتها في محنتها

آخرهم الهند.. كيف دعمت مصر الدول في مواجهة كورونا؟

مصر ترسل مساعدات طبية ومواد غذائية للأشقاء في جيبوتى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

06:01 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

06:40 م

عاجل - تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

09:01 م

رسميًا.. باريس سان جيرمان يحسم خامس صفقاته الصيفية الكبرى

08:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس