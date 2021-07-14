هل تسعى إثيوبيا لتقاسم مياه النيل لبيعها؟.. "الديهي" يوضح

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ياسر عباس وزير الري السوداني، أكد على ضرورة إشراك ضامنين في مفاوضات سد النهضة، مجددًا رفض بلاده التام إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن إثيوبيا تريد تقاسم المياه، رغم أنها لا يوجد لديها أرض صالحة للزراعة بهذه المنطقة، متسائلًا: "هل تريد إثيوبيا تخزين مياه النيل وبيعها؟"، معقبًا: "المرء مخبوء تحت لسانه، ومتحدث الخارجية الإثيوبي قال في تصريح سابق لفضائية "الجزيرة" من الممكن أن نقوم ببيع المياه".



وتابع، أن تقاسم المياه مرتبط باحتياجات وعدد سكان كل دولة ومصادر المياه لديها وفقًا لاتفاقية عنتيبي.