Advertisements

أحمد موسى: "أنا ابن قرية.. وأمانينا قبل 10 سنوات وصول الكهرباء والمياه"(فيديو)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري لا سيما المواطنين في القرى والنجوع كانت كل أمانيهم وصول التيار الكهربائي والصرف الصحي ورصف الطرق قبل 10 سنوات.
وأضاف موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء:"أنا ابن قرية وكانت كل أمانينا قبل 10 سنوات رصف الطرق ووصول الكهرباء والمياه وإنشاء مدارس ووسائل مواصلات جيدة.. لم يكن لدينا طموح أكثر من ذلك".

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارا شجاعا في يناير 2019 ونجح في توفير الوقود والسلع والمياه التي أصبح الحديث عن عدم توفرها من الماضي من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأوضح أن مصر كانت من أكبر الدول في أعداد مرضى فيروس سي واليوم تم القضاء عليه، لافتا إلى أنه تم أيضا القضاء على قوائم الانتظار بعدما كان يُعالج 10 آلاف مواطن كل عام أصبح حاليا يُعالج 10 آلاف مواطن كل شهر: "الدولة بتدرس مش بتاخد قرارات عشوائية".

ولفت إلى أن غدا الخميس يشهد أكبر الاحتفالات بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي و"أهالينا من القرى والنجوع والكفور" في أكبر احتفالية لانطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أخبار تهمك

عاجل - نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خاص.. موقف نجم بيراميدز من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 10 ساعات

محمد شريف بينهم.. ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة النهائي

منذ ساعتين

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

يوفنتوس يحسم موقفه من بيع نجمه إلى تشيلسي

منذ 33 دقيقة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. باريس سان جيرمان يحسم خامس صفقاته الصيفية الكبرى

منذ أقل من ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ ساعتين و 53 دقيقة

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

06:01 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

06:40 م

عاجل - تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

09:01 م

رسميًا.. باريس سان جيرمان يحسم خامس صفقاته الصيفية الكبرى

08:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس