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بلاغ للنائب العام ضد كمسارية القطار الروسي لاعتدائهم على أمين شرطة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام ضد كمسارية القطار الروسي " القاهرة ـ الإسكندرية " ( القائمين بالاعتداء بالضرب على أمين شرطة بسبب ثمن تذكرة ). 

وقال صبري في بلاغه انه بأسلوب حقير ومتدني وأبعد ما يكون عن أن يصدر من موظفين بهيئة السكة الحديد وإنما يصدر من بلطجية قام المبلغ ضدهم وهم ( كمسارية القطار الروسي خط القاهرة ـ الإسكندرية ) بالتعدي بالضرب المبرح بمحطة بركة السبع على أحد أمناء الشرطة وتمزيق ثيابة الميري وذلك بسبب تذكرة القطار.

وقد حاول ركاب القطار الدفاع عن أمين الشرطة لإفلاته من يدي سالفي الذكر إلا أنهم رفضوا ذلك واستمروا في التعدي عليه بالضرب المبرح وتمزيق ثيابة الميري.

وقال صبري: أن فعل المبلغ ضدهم المتمثل في قيامهم بالتعدي بالضرب المبرح على أحد أمناء الشرطة وتمزيق ثيابة الميري يستوجب معاقبتهم جنائيًا.

وطالب صبري في نهاية بلاغه بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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كمسارية قطار ضرب أمين شرطة بلاغ الاعتداء على أمين شرطة

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