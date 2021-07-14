الدخان يحتفل بالصعود للدوري الممتاز في حضور النجوم

أقام مجلس إدارة نادي الشرقية للدخان حفلا كبيرا لتكريم لاعبو الفريق الكروي الأول والجهاز الفني بمناسبة الصعود للدوري الممتاز .



وشهد الحفل تواجد مجلس إدارة الفريق وطارق يحيى لاعب الزمالك الأسبق والإعلامي سيف زاهر، ومجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وعدد من النجوم الرياضيين .



وحضر الإحتفال كلا من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لشركة الدخان، وتامر جاد الله رئيس النادي وأحمد إسماعيل نائب الرئيس وعصام مرسي أمين الصندوق ومروة طه وخالد عباس وباسم عادل محمود حلمي أعضاء مجلس إدارة، وماجد عبد الغفار المدير المالي النادي والمستشار سعيد عبد الحى وعصام فضل المدير التنفيذي للنادي ودكتور احمد عبد العزيز المدير العام للنادي ومحمد شحاتة وتم تكريم فرق الهوكي والبليادو وكرة الطائرة للدخان .





بدء الحفل بالسلام الجمهوري وتحدث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال وطالب اللاعبين باحتلال مركز متقدم بالقسم الأول والتواجد في المربع الذهبي وقام بتهنئة اللاعبين بالصعود الدوري الممتاز.