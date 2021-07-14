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خبيرة علاقات: وجود امرأة قوية في المنزل أمر عكس الفطرة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال هبة الفواح، خبيرة العلاقات الأسرية، إنها ضد تشبيه المرأة الجدعة بـ "100 راجل"، لأن المرأة لا يجب ان يتم تشبيها بالرجل في صفاته، وكذلك الرجل لا يصح تشبيه بالمرأة.

وتابعت "الفواح"، خلال حوارها مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المرأة القوية في المنزل تؤدي إلى فشل العلاقة أو ضعف شخصية الراجل الحريص على استمرار العلاقة، وفي هذه الحالة تقل نظرة المرأة تجاه هذا الرجل، معقبة:" وجود امرأة قوية في المنزل امر عكس الفطرة".

وأضافت:" الرجل بيعرف يستخدم المنطق والحكمة، والمرأة بتعرف تستخدم نفس المنطق مع الحنية، وهذا الامر من شانه حل الكثير من المشاكل".


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