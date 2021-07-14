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إحالة ١٩ طبيب للتحقيق في سوهاج

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
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أحالت الشئون القانونية بمحافظة سوهاج ١٩طبيبا وموظفا للتحقيق لتركهم العمل أثناء موعد الخدمة في مركزى جهينة وطهطا.

وأكد مصدر أنه تم إحالة ١٦ من الأطباء والموظفين في إحدى قرى مركز طهطا شمال محافظة سوهاج لتغيبهم عن العمل وعدم تواجدهم والتقدير في أداء العمل الموكل إليهم.

وتم في مركز جهينه شمال غرب المحافظة إحالة ٣من الأطباء والموظفين للتحقيق أيضا لتغيبهم عن العمل والتقصير في أداء واجبهم المنوط القيام به.

جدير بالذكر أن الشئون القانونية بالمحافظة تشن العديد من الحملات على كافة المصالح الحكومية بكافة دوائر المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

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