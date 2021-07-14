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عاجل - تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:01 م
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز واللقب للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما توج باللقب الموسم الماضي على حساب الزمالك غريمه التقليدي.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره كايزر شيفز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وكان فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، قد وصل للمباراة النهائية على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بعد الفوز ذهابًا بهدف نظيف، والتعادل في الإياب سلبيًا.
وعلى الجانب الآخر، وصل النادي الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، بعدما تفوق على منافسه الترجي التونسي ذهابًا بهدف وحيد، وثلاثية نظيفة في الإياب، بقيادة مهاجمه محمد شريف.
وشهدت قائمة الأهلي استبعاد كل من:-
ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لانضمامهما لمنتخب مصر الأوليمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو، وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا لوجهة نظر فنية.
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