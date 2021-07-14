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متحف الحضارة يكرم الطلاب المشاركين في تجهيز موكب المومياوات الملكية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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كرم اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية، عدد من طلاب كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بجامعة حلوان وذلك تقديرا للجهود التي بذلوها بتجهيزات موكب المومياوات الملكية، يأتي هذا التكريم في اطار التعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار وجامعة حلوان للاستفادة من القدرات الفنية والتعليمية للطلبة.

وقام الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية خلال الاحتفالية بتوزيع شهادات التقدير للطلبة تشجيعا لهم لما قدموه من جهد وفن من أجل إضافة لمسة جمالية على المدخل الرئيسي للمتحف قبيل إفتتاحه و استقبال المومياءات الملكية في موكب مهيب.

وأشار الدكتور أحمد غنيم أن الطلبة قاموا بتزيين المنطقة المحيطة بالمتحف، ورسم وتلوين الساحة الأمامية له، كما قاموا بتجميل أحواض النباتات برسومات تعكس مظاهر الفن في العصور التاريخية المختلفة بمصر، وتزيين المنطقة بتركيب بعض الأعمدة الرخامية بعد نحتها بنقوش أثرية، هذا بالإضافة إلى تصميم عدد من اللوحات التي توضح محتوى المتحف وما به من كنوز أثرية للحقب المختلفة للحضارة المصرية العريقة.

حضر التكريم، الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور السيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، و الدكتورة ميسون قطب عميد كلية تطبيقية، والدكتور محمود حامد عميد كلية تربية فنية، و الدكتورة داليا فكرى وكيل كليه فنون تطبيقية، والدكتورة مها عبد المنعم وكيل كلية تربية فنية، و الدكتورة أمنية يحي وكيلة كلية فنون جميلة.

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موكب المومياوات الملكية متحف الحضارة طلاب

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