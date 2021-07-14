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مصرع شخصين وإصابة 5 في انقلاب سيارة بطريق الشيخ الشاذلي جنوب البحر الأحمر

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
محافظات
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لقى شخصين مصرعهما فيما أصيب 5 أشخاص آخرين فى انقلاب سيارة بطريق الشيخ سالم الشيخ الشاذلي أبو الحسن جنوب البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ يفيد بانقلاب سيارة بطريق بطريق الشيخ سالم الشيخ الشاذلي أبو الحسن جنوب محافظة البحر الأحمر، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن الجثتين لمصري الجنسية وسوري، فيما أصيب 5 سودانيين آخرين، تم نقل المصابين إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، وإيداع الجثتين مشرحة المستشفى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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