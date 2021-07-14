موجز البرلمان انتقادات لمحافظ أسيوط خلال اجتماع محلية البرلمان.. وتوصيات بالتصدى للباعة الجائلين

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



انتقادات لمحافظ أسيوط خلال اجتماع لجنة البرلمان.. والأخير يرد



شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن قيام محافظ أسيوط باستنزاف ميزانية المحافظة في رصف الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمبلغ 25 مليون جنيه مخصصة لرصف الشوارع الداخلية بالمحافظة، وذلك بالرغم من وجود شوارع كثيرة بالمحافظة تحتاج إلى رصف.



ووجه النائب محمد حمدي دسوقي، انتقادات لمحافظ أسيوط اللواء عصام سعد، بسبب مشاكل الطرق المرصوفة، وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية الذي يناقش عددى من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة، اليوم، إن بعض الشوارع القديمة أفضل من المرصوفة حديثًا.



وانتقد دسوقي عدم عرض المحافظ خريطة وخطة الشوارع قبل الرصف وقال "النواب أدرى بأولويات الشوارع التي تحتاج للرصف في المدن والمراكز"، مطالبًا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الطرق المرصوفة وفحصها وبيان مطابقتها للمواصفات، وعدم إسناد عملية الرصف لجهة واحدة. وقال "رصف الطريق السريع له مواصفات وداخل المدن له مواصفات وسعر تقديري متعارف عليه".





من جهته قال محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد "اتفق مع النواب في كثير مما قالوا، والمحافظة كلها تحتاج لرصف"، مشيرًا إلى أن عقب توليه منصب المحافظ عقد اجتماعات ووضع مع المسؤولين التنفيذيين خطة لرصف الشوراع لتليق بمحافظة أسيوط، وقال "خصصنا مبلغ ضخم لرصف المحافظة"ن كما لفت إلى توزيع كتب دورية على المسئولين في الأحياء والمدن، وقال "لأقول للبهوات في الأجهزة التنفيذبة في المحافظة كيف نرصف طريق".



ولفت سعد إلى تشكيل لجنة فنية وعقد عدة جلسات والعمل على توفير الخدمة والجودة وقال "قلنا لابد أن نعمل أحسن حاجة للجودة لأننا هنتحاسب حساب عسير، أمام الله وأمام القيادة السياسية التي كلفتنا بهذا التكليف"، موضحًا تلقيه خطابًا من وزارة التنمية المحلية، وهو معمم على كل المحافظات يفيد بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الطرق والكباري، لتكون الجهة المسؤولة عن الرصف في المحافظات، موضحًا استعانة الهيئة بشركات تتولى الرصف.



وقال: " تم عقد بروتوكول وتخصيص مبلغ للرصف قيمته ٣٠٠ مليون جنيه". ولفت إلى نزوله ومتابعته المستمرة لاعمال الرصف، موضحًا ملاحظاته بعدم مطابقة بعض الشوارع للمواصفات وإبلاغ هيئة الطرق والكباري.



وتابع:"كلمت الفريق كامل الوزير، أرسل لي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واتكلمنا في الفنيات، ولم تعجبني شوراع في حي شرق وحي غرب لكن في بقية المدن رصف على مستوى عالى من الجودة".



وأضاف: "تم سحب الشركة بالكامل وبدأوا ينزلوا شركات أخرى، أقسم بالله ولا مليم اتصرف لسة الشوارع التي بها ملاحظات، ولا مليم اتصرف وسحبوا الشركة ومش هيتصرف ولا مليم، ورئيس الحي والمدينة مسئول عن الاستلام ولجان فنية من كلية الهندسة".



من جهتها أوضحت مدير مديرية الطرق والكباري بمحافظة أسيوط، فيفي سليمان أن المديرية تشارك في الإشراف والاستلام، وتسجل ملاحظات ظاهرية وملاحظات أخرى تظهر وقت الاستلام.



وأوضحت أن المشاكل أكثر مسجلة بشوارع حي شرق وبعض شوارع حي غرب، ولفتت إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري تكلف خمس شركات بالعمل في الرصف وأوقفت التعامل مع شركة واحدة بعد الشكاوى التي تكررت بشأن الطرق المرصوفة.



"محلية البرلمان" توصي بتشديد الرقابة والتصدي للباعة الجائلين بمحافظة أسيوط



دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأجهزة التنفيذية في محافظة أسيوط، إلي تكثيف الحملات وتشديد الرقابة لمنع الإشغالات والتعديات علي الطرق والشوارع، والتصدي للباعة الجائلين.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب حسام ماضي، بشأن تدني مستوى النظافة وانتشار القمامة وإشغالات الباعة الجائلين بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، فضلا عن عدم رصف الشوارع وتقاعس موظفي الوحدة المحلية عن مواجهة الإشغالات بالمدينة، مما أدى إلى صعوبة حركة سير المواطنين، وطلب إحاطة مقدم من النائبة مريم عبد الملك القمص، بشأن سوء حالة النظافة بقرى ومدن محافظة أسيوط، بالرغم من وجود صناديق لجمع القمامة، وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.



وعقب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قائلًا: "رصدنا 110 ملايين جنيه لمنفلوط فقط في رصف الطرق، وخلصنا الصرف الصحي، وسنوصل الغاز، لذلك الرصف سيكون بعد توصيل الغاز الطبيعي".



وبخصوص مشكلة النظافة، أشار إلى أن القري في النظافة أفضل من المدن، متابعًا: "المحافظة محظوظة إنها ضمن المحافظات التي دخلت منظومة النظافة والمخلفات الجديدة، واشترينا 24 ماكينة شفط الأتربة وغيرها، وعندنا 2000 بؤرة في أسيوط".



ولفت المحافظ، إلي أن ثقافة المواطن عنصر مهم في الحفاظ علي النظافة، والقضاء علي القمامة، قائلًا: "المواطن اللي بياكل أي شئ مع أي حاجة ويرميها علي الأرض".



واستعرض المحافظ منظومة النظافة والمخلفات في أسيوط ومراكزها، مشير إلي المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.



وقال حسام مهران، رئيس مركز ومدينة منفلوط، إن تكسير الشوارع لأنه يتم فيها صرف صحي ومرافق، قائلًا: "لو رصفنا الشارع يتعارض سيتعارض مع أعمال الغاز الطبيعي، وذلك فيه إهدار مال عام، واتفقنا مع شركة الغاز تخلص توصيل الغاز خلال أشهر قليلة".



وبشأن السوق في منفلوط، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن السوق يحتاج لتحديث، وإعادة دراسة الرؤية التصميمية والاستخدام الأمثل للسوق، ومواجهة هيبة الدولة في مواجهة الباعة الجائلين.



وكيل القوى العاملة بالنواب يطالب بتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلية



أكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، على ضرورة خفض قيمة أسعار التذاكر الداخلية للمواطنين، بهدف تنشيط السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة خاصة مع انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا القاتل، وحلول فصل الصيف والمناسبات الدينية والاحتفالات.



وأشار "مهني" خلال البيان الصادر له، إلى أن معظم دول العالم بدأت في عمل عروض خاصة من أجل تنشيط السياحة، مؤكدًا أن هناك منافسة حقيقية بين الشركات السياحة المصرية والعالمية لجذب السياحة المصرية وزيادة الدخل القومي للبلاد، ولذلك لأبد أن تقوم مصر بالتحرك الفوري لتقديم العروض لجذب السياحة لها.



وطالب وكيل لجنة القوى العاملة، القيادات السياسية بدعوة جميع شركات الطيران بشقيها الخاصة والحكومية، لتقديم أسعار وبرامج بحيث يتم منح أولوية للشركات التى تتقدم بأسعار رخيصة لدعم السياحة الداخلية فى المقاصد السياحية المختلفة.

