تراجع كبير في سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14-7-2021

تراجعت أسعار اليورو بشكل كبير أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، لتخسر العملة الأمريكية في بنك مصر سجلت نحو 14 قرشا لتسجل 18.38 جنيه للشراء, وبقيمة 12 قرشا لتسجل 18.54 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي, تراجعت العملة الأوروبية بقيمة 13 قرشا لتسجل 18.41 جنيه للشراء, وبقيمة 12 قرشا لتسجل 18.57 جنيه للبيع.





من جانب أخر استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع, وفي بنك قناة السويس سجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.





وفي البنوك الخاصة (البنك التجاري الدولي - اتش اس بي سي - بلوم - كريدي اجريكول) استقرت أسعار الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع, كما استقر في بنك (وفا التجاري) ليسجل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.









وبالنسبة للعملات العربية, سجل الريال السعودي هدوءا في بنكي (الأهلي المصري - مصر) ليسجل 4.16 جنيه للشراء 4.19 جنيه للبيع.



