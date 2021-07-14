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أحمد الفيشاوي يثير الجدل بمهاجمته لـ محمد رمضان من جديد

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان أحمد الفيشاوي فيديو للفنان محمد رمضان، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر "رمضان" في الفيديو وهو داخل حمام السباحة مع أغنية "أنا مش عارفني"، مما آثار تعجب الجمهور، وتفاعل مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "وانت متضايق ليه"،"متغاظ عارفك يالا مننا متغاظ".

وكان محمد رمضان قد شوق الجمهور لأغنيته الجديدة من خلال هذا الفيديو الذي شاركه "الفيشاوي" وكتب تعليقا قائلا: "ثقة في الله أجمد صيف في آخر 20 سنة، استنوا أغنية جو البنات، قريبًا".

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