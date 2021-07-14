Advertisements

بسمة وهبة: "التاريخ هيرسم صورة المخلصين.. والخونة مكانهم معروف"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجوما حادًا على محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وخالد أبو النجا، بسبب مواقفهم السلبية إزاء قضية سد النهضة.

وقالت الإعلامية خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،:"المفروض أي مصري يدعم بلده، لكن اليوم وجدنا شيء مختلف، بعد ظهور مجموعة ممن يدعون حبهم لمصر، والذين اتكشفوا واتعروا خلال مواقفهم فى أزمة سد النهضة".

وتابعت قائلة:" حمدين صباحي، وخالد ابو النجا، وكبيرهم البرادعي، وبعض نشطاء اليسار.. هؤلاء بدلًا من أن يدعموا بلادهم فى أزمة سد النهضة، وجدنا بعضهم أصيب بالصمت أو اتكتم، وبعضهم أصيب بالفجر فى الخصومة، واستغل الأزمة لتصفية حسابات سياسية، وهذا هو التوصيف الحقيقي للخيانة".

ووجهت حديثها للبرادعي، وقالت:"مش غريب على البرادعي والشلة التي معه.. مشكلتهم فى مكاسبهم ومصالحهم الشخصية، حتى لو على حساب البلد".

وواصلت قائلة: "الازمات كاشفة وبتعرى وبتفضح الخونة.. فينك ياحضرة الدبلوماسي العالمي من أزمة سد النهضة.. البرادعى صمت تمامًا من أزمة سد النهضة.. التاريخ هيرسم صورة المخلصين وبس.. والخونة مكانهم معروف"، مشيرة إلى أن البرادعي الذي يتحدث عن الحرية قام بعمل حظر لـ 40 ألف شخص متابع لحسابه على تويتر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة بسمة وهبة الفجر التاريخ

أخبار تهمك

عاجل - نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

خاص.. موقف نجم بيراميدز من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يحسم خامس صفقاته الصيفية الكبرى

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

محمد شريف بينهم.. ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة النهائي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ أقل من ساعتين

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يحسم موقفه من بيع نجمه إلى تشيلسي

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمود بدر يكشف عن تفاصيل اجتماع في منزل "البرادعي" قبل 30 يونيو

شكرى: مصر تثق فيما حققته من نتائج خلال مفاوضات سد النهضة

في وقت الأزمة وجدناهم.. دول ساندت مصر في ملف سد النهضة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

مصطفى الفقي: إثيوبيا لديها عقدة تاريخية من مصر

مفكر استراتيجي: العرب يدعمون مصر ضد إثيوبيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

06:01 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

06:40 م

عاجل - تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

09:01 م

رسميًا.. باريس سان جيرمان يحسم خامس صفقاته الصيفية الكبرى

08:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس