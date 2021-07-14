بسمة وهبة: "التاريخ هيرسم صورة المخلصين.. والخونة مكانهم معروف"

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجوما حادًا على محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وخالد أبو النجا، بسبب مواقفهم السلبية إزاء قضية سد النهضة.



وقالت الإعلامية خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،:"المفروض أي مصري يدعم بلده، لكن اليوم وجدنا شيء مختلف، بعد ظهور مجموعة ممن يدعون حبهم لمصر، والذين اتكشفوا واتعروا خلال مواقفهم فى أزمة سد النهضة".



وتابعت قائلة:" حمدين صباحي، وخالد ابو النجا، وكبيرهم البرادعي، وبعض نشطاء اليسار.. هؤلاء بدلًا من أن يدعموا بلادهم فى أزمة سد النهضة، وجدنا بعضهم أصيب بالصمت أو اتكتم، وبعضهم أصيب بالفجر فى الخصومة، واستغل الأزمة لتصفية حسابات سياسية، وهذا هو التوصيف الحقيقي للخيانة".



ووجهت حديثها للبرادعي، وقالت:"مش غريب على البرادعي والشلة التي معه.. مشكلتهم فى مكاسبهم ومصالحهم الشخصية، حتى لو على حساب البلد".



وواصلت قائلة: "الازمات كاشفة وبتعرى وبتفضح الخونة.. فينك ياحضرة الدبلوماسي العالمي من أزمة سد النهضة.. البرادعى صمت تمامًا من أزمة سد النهضة.. التاريخ هيرسم صورة المخلصين وبس.. والخونة مكانهم معروف"، مشيرة إلى أن البرادعي الذي يتحدث عن الحرية قام بعمل حظر لـ 40 ألف شخص متابع لحسابه على تويتر.